РИАМО - 10 янв. За прошедшие сутки в Москве подтвердили 2778 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев за пандемию в городе увеличилось до 2 055 824, сообщает столичный оперштаб.

Защитить свое здоровье и жизнь можно с помощью вакцинации. Прививки можно сделать в городских поликлиниках и пунктах вакцинации.

Коллективный иммунитет в столице сейчас составляет 69,88%. Полную вакцинацию прошли свыше 6,3 млн человек.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова сообщала, что среди детей на сегодняшний день наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как у них очень низкий уровень иммунитета.

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