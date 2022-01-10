РИАМО - 10 янв. В России за прошедшие сутки подтвердили 15 830 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период пандемии в стране выявили 10 666 679 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Новые случаи заболевания обнаружили в 84 регионах страны.

Так, в Москве за сутки подтвердили 2778 случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге – 1419, в Московской области – 1197, в Свердловской области – 371, в Ростовской области – 355.

Врачи напоминают, что лучше всего от вируса защищает вакцинация. Прививку от коронавируса делают бесплатно.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о высокой заболеваемости Covid‑19 среди детей.

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