РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. В понедельник на территории городского округа Люберцы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», рейд проведут до 16 января, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Согласно правилам дорожного движения, опасными грузами считаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые при перевозке могут создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде или повредить, уничтожить материальные ценности.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят техническое состояние транспорта, а также дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.

За нарушение правил перевозки водители могут получить административное наказание по статье 12.21 КоАП РФ (прим. 2).