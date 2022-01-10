РИАМО - 10 янв. За минувшие праздники с 1 по 9 января почти 600 водителей с признаками опьянения были задержаны в Москве, 20 из них уже лишены права управления автомобилем, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

За это нарушение виновных ждет уголовная ответственность. Всего опьянение выявили у 274 человек, 290 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Ранее в России ужесточили наказание для лихачей на дорогах. С 10 января начала действовать статья УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Кроме того, с сегодняшнего дня уголовная ответственность предусмотрена за повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, совершенный лицом уже лишенным права управления за такое нарушение.