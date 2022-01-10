РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 янв. Спасатели МКУ ГОЩ «Центр ГЗ» в праздничные дни уделяли особое внимание местам массового прибывания людей на реке Клязьме и озере Севаш в Щелкове, проводя профилактические работы с рыбаками, сообщается в группе Единой дежурно-диспетчерской службы Щелкова в соцсети «ВКонтакте».

Кроме профилактической работы, спасатели проводили ежедневный замер толщины льда. Сейчас толщина льда на реке Клязьме составляет 35 см, на озере Севаш - 30 см.

Спасатели напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по телефону 112.