РИАМО - 10 янв. Комиссия по закупкам администрации городского округа Щелково нарушила порядок проведения открытого электронного конкурса на поиск исполнителя по проведению проектно-изыскательных работ в рамках капитального ремонта дороги к СНТ муниципалитета, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Нарушение при проведении электронного конкурса было выявлено после жалобы ООО «ДонПроект».

Согласно доводу жалобы, администрация округа, проводившая торги на поиск исполнителя проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги к СНТ Флора-2, СНТ Ручеек-3, СНТ Клюквенное», неправомерно признала ООО «ДонПроект» уклонившемся от подписания контракта.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий организатора торгов и признало жалобу ООО «ДонПроект» обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало комиссии по закупкам администрации городского округа Щелково обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.