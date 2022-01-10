РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Ягодный пирог весом 50 кг приготовили на «НеобыЧайном фестивале» в Подольске, который стал заключительным в череде праздничных мероприятий, сообщил глава округа Николай Пестов.

Традиционное гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль» прошло 8 января в парке Виктора Талалихина. На него пригласили местных производителей чая, выпечки и деликатесов, а также товаров ручной работы и народных промыслов.

«Уже второй год он радует жителей и гостей Подольска выступлениями творческих коллективов, ярмаркой товаров ручной работы, кондитерских изделий и, конечно, вкусным горячим чаем. Душистый напиток из самовара мог отведать любой желающий. А еще для посетителей приготовили ягодный пирог весом 50 кг», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

С Рождества Христова начались Святки, которые продлятся до Крещения Господня. Подготовка к традиционным крещенским мероприятиям в округе уже ведется.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>