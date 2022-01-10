РИАМО - 10 янв. В Москве продолжат работу 18 катков, которые были открыты в рамках завершившегося столичного фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Городской фестиваль завершил свою работу 9 января. Гости мероприятия могли попробовать разные блюда, познакомиться с праздничными традициями, приобрести подарки.

Катки в будние дни будут открыты для посетителей с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00. Вход со своими коньками на каток бесплатный.

Как отметил первый замглавы аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, ледовые катки любимого московского фестиваля «Путешествие в Рождество» являются одними из самых популярных локаций. На них приходят и горожане, и туристы.

«Именно поэтому было принято решение продлить их работу до тех пор, пока позволяют погодные условия, чтобы все желающие смогли прийти сюда в свободное время и провести его с пользой», — уточнил Немерюк.

На катках покататься можно по сеансам. Пройти на них можно только по предварительной регистрации на сайте «Московские сезоны» или через одноименное приложение.

На катках можно взять в прокат коньки. Стоимость услуги составляет 50 рублей (также нужно оставить залог в 2 тыс. рублей). В прокате есть детские и взрослые коньки (от 26 до 46 размера включительно). Еще можно взять в прокат комплект защиты, состоящий из наколенников и налокотников, стоимость также будет 50 рублей (залог составит 1 тыс. рублей), на аналогичных условиях выдается шлем.

На лед катков могут выйти дети от 3-х лет. При этом дети до 14 лет могут кататься только в сопровождении взрослых. А в зале проката посетители должны быть обязательно в маске.

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