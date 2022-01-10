РИАМО - 10 янв. Московское областное управление ФАС рассмотрело жалобу от районной больницы в Зарайске на ООО ЧОП «Бастион +» и решило внести предприятие в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Известно, что учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по охране объекта с помощью пульта централизованной охраны для нужд ГБУЗ МО «ЗЦРБ» на 2021 год.

На заседании комиссии регионального ведомства общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

В итоге антимонопольное ведомство решило, что сведения в отношении ООО ЧОП «Бастион +» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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