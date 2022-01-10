РИАМО - 10 янв. В ближайшие 3 года на территории новой Москвы запланировано возвести 104 социальных объекта общей площадью 11 млн кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С момента присоединения ТиНАО мы построили там 100 социальных объектов, 22 из которых ввели в эксплуатацию в прошлом году. Но с приходом в новую Москву станций метро ее привлекательность растет, жители столицы все охотнее переезжают туда жить и работать, и, как следствие, потребность в детсадах, школах, поликлиниках только увеличивается», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что власти столицы намерены нарастить темпы строительства инфраструктуры в новых округах мегаполиса и к 2025 году возвести на территории ТиНАО еще 104 социальных объекта.

По его словам, новые соцобъекты строятся и за счет средств из Адресной инвестиционной программы Москвы, и инвесторами. Их создают по индивидуальным проектам, при этом все соцобъекты оснащают современным оборудованием.

«Наша задача – обеспечить комфортную среду и доступную инфраструктуру во всех округах столицы. Это ключевой принцип в работе с каждым инвестором в любом районе города», – отметил вице-мэр.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что по Генплану к 2035 году на территории Троицкого и Новомосковского округов будет насчитываться 1,5 млн жителей. В рамках развития новой Москвы в 2021 году было возведено 3,2 млн кв. м жилой недвижимости.

«Также ввели 605 тыс. кв. м нежилых объектов и 25 объектов социальной сферы, спроектированных и построенных как за счет бюджета города, так и средств инвесторов», – добавил Жидкин.

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