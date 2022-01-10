РИАМО - 10 янв. Обильные снегопады, проходящие в Московской области, образовали в регионе сугробы высотой до 44 см. В течение суток 10 января снежный покров может вырасти еще на 3-4 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Подмосковье самые большие сугробы намело в Серпухове и Павловском-Посаде – 37 см, Черустях – 38 см, Коломне – 44 см!», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По словам синоптика, обильные снегопады зафиксированы на территории всей Центральной России. При этом самые крупные сугробы образовались в городе Гусь-Хрустальный, где высота снежного покрова составила 54 см.

В Туле высота сугробов составила 50 см, что в 2,5 раза больше положенной нормы. Также крупные сугробы зафиксированы в Нижнем Новгороде (46 см), Владимире (46 см), Брянске (39 см) и Ярославле (38 см).

Тишковец подчеркнул, что снегопады в Центральной России продолжатся, и до конца дня 10 января сугробы могут вырасти еще на 3-4 см.