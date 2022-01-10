РИАМО - 10 янв. В Москве арестовали 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем 5 декабря 2021 года в квартире дома на Волгоградском проспекте. Во время ссоры с приятелем мужчина ударил его ножом в грудь, после чего сбежал.

Личность и местонахождение фигуранта удалось оперативно установить. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение.

Районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.