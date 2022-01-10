РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Подрядчики в понедельник утром приступили к очистке дорог подмосковного Подольска от выпавшего снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».
Подрядные организации с раннего утра приступили к работам по очистке закрепленной территории. Основные работы начнутся после окончания снегопада.
Автовладельцев округа просят быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
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