РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Подрядчики в понедельник утром приступили к очистке дорог подмосковного Подольска от выпавшего снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Подрядные организации с раннего утра приступили к работам по очистке закрепленной территории. Основные работы начнутся после окончания снегопада.

Автовладельцев округа просят быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.