РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. В период праздничных дней на территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло 9 возгораний, сообщил на оперативном совещании в понедельник начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

«Мы рассматриваем период с 27 декабря по 10 января. На территории гарнизона произошло 9 пожаров, из них в Дзержинском — 1, в Котельниках — 1, 7 — в городе Люберцы», — сказал Катаев.

Возгорание произошло в деревне Марусино 28 декабря: на участке обгорела деревянная щитовая хозяйственная постройка. 29 декабря в корпусе дома №1 на Большом Кореневском шоссе в Малаховке обгорела баня на площади 100 кв. м. Пожар возник на балконе квартиры дома №8 на ул. Попова 1 января. В Октябрьском у дома №93 на ул. Ленина 3 января произошло возгорание грузового автомобиля.

Также пожар зафиксировали в доме №38 в СНТ «Зенино». В промзоне в Машкове 7 января обгорело 8 бытовок на общей площади 96 кв. м, эвакуировано 19 газовых баллонов. Возгорание произошло 9 января в поселке Красково: в доме №13 на улице Новой обгорели чердак, второй этаж и пристройка.