РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

Толщина льда на Канале им. Москвы Икшинского водохранилища в районе деревни Большая Черная составляет 25 см. На реке Клязьме в деревне Новосельцево – 25 см. На реке Яузе в Мытищах в районе д. 1 корп. 1 по ул. Щербакова – по краям 2 см, посередине льда нет.

На Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово – 24 см, у деревни Сорокино – 23 см.