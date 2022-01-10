РИАМО - 10 янв. На юго-западе столицы выделят земельный участок на улице Южнобутовская для окончания строительства объекта многофункционального комплекса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Руководитель ведомства Анастасия Пятова пояснила, что на земельном участке площадью 0,9 га расположен объект незавершенного строительства площадью застройки 7277 кв. м, построенный предыдущим владельцем участка.

Сейчас владелец признан банкротом. Новый владелец участка планирует завершить строительство объекта.

«На данном участке могут располагаться офисы, объекты торговли и общественного питания, банки, магазины и так далее. Новому собственнику участок предоставлен в аренду сроком на три года», – сказала Пятова.

Общая площадь объекта может составить 37 тыс. кв. м, максимальная высота – не более 52 м.

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