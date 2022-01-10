Куда сдать живую ель в Москве и Подмосковье

Когда можно сдать живую ель
В рамках ежегодной экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Подмосковья смогут сдать на переработку хвойные деревья. Один из главных атрибутов Нового года будут принимать с 15 января по 15 февраля.
Акцию проводят с 2019 года. За предыдущие годы жители Подмосковья отдали на переработку порядка 90 тысяч новогодних деревьев, а в 2021 году удалось собрать в 6,5 раз больше деревьев, чем в 2019-м.
В столице же живые ели, пихты и сосны готовы принимать уже сейчас: акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве 2 января, а закончится 20 февраля.
Жители столицы отдают новогодние деревья на переработку в рамках акции с 2016 года. В прошлом сезоне москвичи принесли в пункты приема более 44,5 тысячи деревьев.
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Какие растения принимают на переработку
Сдать можно ели, сосны и другие хвойные растения. Принимать на переработку будут не только целые деревья, но и ветви из букетов и новогодних венков.
На дереве или ветвях не должно быть мишуры или украшений, скотча или веревок. Также стоит сдавать очищенные от искусственного снега и неокрашенные ели.
Как перерабатывают новогодние деревья
Ели, пихты и сосны измельчают, превращая в щепу. Ее используют в парках и зоопарках для нужд ландшафтного дизайна и улучшения качества почвы: щепу насыпают в вольеры, с ее помощью оформляют пешеходные тропинки.
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Где принимают ели на переработку
Жители Подмосковья могут ознакомиться с перечнем адресов пунктов приема хвойных растений на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Адреса пунктов приема новогодних деревьев в Москве в рамках акции «Елочный круговорот» можно посмотреть на интерактивной карте.
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