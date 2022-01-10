Куда сдать живую ель в Москве и Подмосковье

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В рамках ежегодной экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке» жители Подмосковья смогут сдать на переработку хвойные деревья. Один из главных атрибутов Нового года будут принимать с 15 января по 15 февраля.

Акцию проводят с 2019 года. За предыдущие годы жители Подмосковья отдали на переработку порядка 90 тысяч новогодних деревьев, а в 2021 году удалось собрать в 6,5 раз больше деревьев, чем в 2019-м.

В столице же живые ели, пихты и сосны готовы принимать уже сейчас: акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве 2 января, а закончится 20 февраля.

Жители столицы отдают новогодние деревья на переработку в рамках акции с 2016 года. В прошлом сезоне москвичи принесли в пункты приема более 44,5 тысячи деревьев.

Адреса пунктов приема новогодних елок в Москве в 2022 году. Карта>>