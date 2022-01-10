РИАМО - 10 янв. С 18:00 9 января до 6:00 10 января в Московской области зафиксировано выпадение до 25% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшем Подмосковье больше всего зафиксировано в Люберцах – 8 мм (20% месячной нормы). В дальнем Подмосковье наиболее обильные осадки зафиксированы в Коломне – 9 мм и Кашире – 11 мм (25% нормы января)», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Синоптик отметил, что за тот же период времени в Москве выпало 4 мм осадков, что составляет 1/10 от месячной нормы. В течение дня в столице ожидается продолжение снегопада, из-за чего сугробы вырастут до 35 см, что превышает норму на 10 см.

10 января наиболее обильные снегопады в столице ожидаются утром и вечером. Видимость может ухудшиться до 1-2 км.

20‑градусные морозы и небольшая оттепель ожидаются в Московском регионе на этой неделе>>