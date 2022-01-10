РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 янв. Госавтоинспекторы Щелкова провели профилактические беседы с гражданами, проводящими свой досуг в парках и скверах, жителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Сотрудники ГИБДД обозначили важность ношения световозвращающих элементов, соблюдения ПДД, а также рекомендовали проводить активный отдых в безопасных и специально предназначенных для этого местах.

Участникам мероприятия вручили тематические памятки и световозвращающие элементы.