РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска в рамках профилактического мероприятия до 16 января проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку опасных грузов, в период до 16 января проводит профилактический рейд «Опасный груз».

Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов, при этом особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств при выпуске на линию, соответствию конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования транспортных средств требованиям ДОПОГ, соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у водителей документов, предусмотренных ПДД, соблюдению правил перевозки опасных грузов.