РИАМО - 10 янв. В середине текущей неделе в Подмосковье и Москве прогнозируются морозы до минус 20 градусов, а к конце недели ожидается небольшая оттепель, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода будет разной. Сегодня будет снег, и он сохранится завтра в ночь, днем он будет небольшой. Вот уже сегодня у нас ветер сменится на северо-восточный состоится адвекция холодного воздуха, поэтому температура воздуха будет понижаться до пятницы включительно», — сказала Позднякова.

Она добавила, что 11 января минимальная температура воздуха по Москве составит минус 10 - минус 12 градусов, а максимальная минус 7 - минус 9. 12 января погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, при этом не ожидается существенных осадков. Морозы начнут крепчать, в столице будет минус 15 – минус 17 градусов, по области до минус 20.

По ее словам, 13 января на погоду в регионе окажет влияние новый атлантический циклон, который принесет снегопад и повышение температуры до минус 4 - минус 5 градусов.

«Наиболее снежным станет 14 января, ночь также будет значительно теплее минус 5 – минус 10 и дневная температура по региону минус 4 – плюс 1. Скорее всего положительная температура будет отмечаться кратковременно в центре Москвы», — отметила синоптик.

Она уточнила, что в этот день следует готовиться к плотному северо-западному ветру со скоростью 7-12 м/с. С 15 января в регионе начнут усиливаться морозы, температура будет от минус 2 до минус 7 градусов. ​