РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают ежедневно проводить профилактические рейды и измерять толщину льда в акваториях Балашихи, любителей зимней рыбалки они предостерегают от выхода на тонкий лед, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается операция «Тонкий лед». Спасатели проводят мониторинг водоемов и выявляют те из них, которые представляют опасность.

Работники противопожарно-спасательной службы побеседовали с рыбаками, напомнив им о запрете выхода на тонкий лед, порекомендовали не рисковать собственной жизнью ради улова и напомнили о спасательных средствах, которые каждый рыбак должен иметь в своем арсенале.