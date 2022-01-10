РИАМО - 10 янв. В 120 парках Подмосковья в новогодние каникулы прошло свыше 1,5 тыс. мероприятий, в парках побывали почти 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Еще на территории парков были открыты резиденции Дедов Морозов, а любой посетитель под руководством опытных тренеров мог научиться кататься на коньках и лыжах.

В новогодние каникулы в парках провели мастер-классы, анимационные программы и спортивные соревнования. Самыми популярными точками среди посетителей стали тюбинговые горки, в нескольких парках прошла новогодняя акция «Забег обещаний».

Кроме того, там работали пункты проката и места, где можно было согреться горячим чаем и подкрепиться свежей выпечкой.

Главным событием стали ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Эти представления собрали тысячи любителей фигурного катания.