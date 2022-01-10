РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. В период новогодних праздников в городском округе Люберцы произошло 2 убийства, сообщил начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев в понедельник на оперативном совещании.

Резонансных преступлений в Котельниках, Дзержинском и Лыткарине не было.

«В хостеле один товарищ убил администратора. Следственный комитет проводит проверку. И также в Новокраскове на улице Лорка было убийство. Житель убил товарища. Все задержаны», — сказал Романцев.

Он добавил, что в праздничные дни правоохранительные органы и сотрудники ГИБДД работали в усиленном режиме.