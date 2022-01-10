РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. На еженедельном оперативном совещании в понедельник 12 семьям из Люберец вручили социальные выплаты на приобретение жилья, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Иметь свое собственное жилье — это важно, это значимо, это необходимо. Это некий этап становления семьи. <…> Я искренне желаю, чтобы жилье, которое вы приобретаете, оно стало настоящим домом, уютным, теплым, комфортным, чтобы там было счастье, благополучие, достаток», — сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Сертификат о получении выплат необходимо реализовать в течение ближайших 7 месяцев.