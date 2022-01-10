РИАМО - 10 янв. Власти Казахстана заявили, что силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут задействованы в республике локально, они будут охранять жизненно важные объекты. Об этом сообщает Газета.ru.

Соответствующее заявление сделал Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин. Он подчеркнул, что после того, как ситуация внутри страны стабилизируется, миротворцы покинут Казахстан.

«Это обоснованная мера. Мы столкнулись с тщательно спланированной и внезапной атакой целой армии радикалов одновременно в разных регионах страны», — сказал Карин.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Позже массовые беспорядки с применением оружия распространились по всей стране.

Ранее в Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках. У членов групп изъяли оружие и боеприпасы.