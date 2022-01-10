РИАМО - 10 янв. Сугробы высотой до 35 см вырастут в Москве в течение дня 10 января. В результате снегопада за сутки в столице выпадет 5-8 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться ложбиной южного циклона и атмосферным фронтом, из-за чего сохранится облачная погода, временами снег, утром и вечером сильный снег. Выпадет до 5-8 мм осадков, а сугробы вырастут до 35 см», - рассказал Тишковец на своей странице в Instagram.

Синоптик отметил, что за последние 12 часов в Москве зафиксировано 4 мм осадков, а в Подмосковье – до 11 мм, что составляет 25% от месячной нормы.

Сейчас в Москве наблюдается пасмурная погода, а температура воздуха составляет минус 6 градусов. Днем в столице потеплеет до минус 3-5 градусов, что, по словам ведущего специалиста центра «Фобос», немного выше климатической нормы.