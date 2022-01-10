РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» уступил «Авангарду» со счетом 1:4 на домашнем льду, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата КХЛ в Ледовом дворце «Витязь» 9 января.

Неудачное начало игры вынуждало «витязей» все время отыгрываться. Две шайбы подмосковная команда пропустила в меньшинстве. Потеряв много сил, «витязям» нельзя было отказать в желании переломить ход матча. В заключительном периоде игра шла до гола, и удачу гостям принес дальний бросок защитника Алексея Береглазова, после чего шайба резко сменила траекторию, попала в клюшку прыгающего Ильи Каблукова.

Чемпионы увезли победу из Подольска. Итог матча: 1:4 в пользу гостей.