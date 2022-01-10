РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Школы подмосковного Подольска №№27 и 33 работают в штатном режиме в понедельник, сообщили в комитете по образованию администрации округа.

В соцсети «ВКонтакте» в понедельник утром появилась информация о том, что школы №№27 и 33 не работают по техническим причинам. В комментариях жители обсудили возможное минирование объектов.

«Подобной информации в комитет не поступало», - сообщили в комитете по образованию.

По словам сотрудников двух учреждений образования, данные школы работают в штатном режиме.

Оперативно получить комментарий от сотрудников правоохранительных органов не удалось.