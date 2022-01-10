РИАМО - 10 янв. За минувшую ночь в Москве выпало около 9,5% от месячной нормы осадков, а максимальная высота сугробов в городе составила 42 см, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За прошедшую ночь на ВДНХ выпало 4 мм осадков, в Тушине – 3 мм, на Балчуге – 4 мм. Что касается высоты снежного покрова, то она увеличилась на 3-4 см. На это утро высота сугробов на ВДНХ составила 32 см, на Балчуге — 33 см. Наибольшая высота в Измайлове — 42 см», — сказала Позднякова.

Она отметила, что месячная норма осадков в январе составляет 42 мм. Также в течение понедельника ожидается снегопад, при этом может выпасть еще от 2 до 4 мм осадков.

Синоптик добавила, что больше всего осадков придется на юг и юго-восток Московского региона. ​