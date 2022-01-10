РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. Пробка длиной более 4 км образовалась в понедельник утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 9:50 движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда, а также в сторону области от Реутов-парка до шоссе Ильича.

Затор также образовался на Щелковском шоссе в сторону Москвы от улицы Лукино до улицы Хвойной.

Помимо этого, движение затруднено на Леоновском шоссе от поворота на улицу Брагина до станции Кучино, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется в Балашихе на улицах Звездной, Школьной, Центральной.