РИАМО - 10 янв. Фрагменты тела мужчины, завернутые в мешки и пледы, нашли на территории сортировочного цеха мусороперерабатывающего комбината в Кашире, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Расчлененное тело обнаружили 9 января на предприятии в деревне Малое Ильинское. Были найдены ноги, бедра и таз, а также фрагмент туловища мужчины.

По факту находки возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Правоохранители устанавливают личность погибшего, предполагаемых убийц и обстоятельства преступления.

Отмечается, что в рамках следствия уже проведен осмотр места происшествия и назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.