РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. С 31 декабря по 10 января в ЕДДС-112 городского округа Балашиха поступило свыше 20,2 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«На минувшей неделе в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 Балашихи поступило 20 286 обращений, из них 3 635 – в отдел ЕДДС, по единому номеру «112» – 16 651», - сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 83 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 158 – по вопросам нарушения тишины, 5 – экологии, 14 – по работе уличного освещения, 6 обращений связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру «112» жители городского округа 5 552 раза обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 792 - полиции и ГИБДД, 140 - обращений связано с вызовами пожарных и спасателей, 92 - специалистов аварийно-газовой службы.