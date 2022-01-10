РИАМО - 10 янв. На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 11 водитель не справился с управлением и врезался в здание, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оперативные службы города уже прибыли на место происшествия. Движение транспорта в сторону центра в настоящий момент затруднено.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробка по направлению в центр на участке до места ДТП растянулась на 3,5 км. Путь по 1-й Тверской-Ямской улице из центра практически свободен.