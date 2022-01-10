РИАМО - 10 янв. «Город вокруг людей» — это город, который создается с учетом желаний и потребностей его жителей. У Москвы есть все, чтобы справиться с этой задачей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, людям нужно, чтобы их город был удобным и красивым, а также безопасным, зеленым и «умным». Сделать его таковым для каждого москвича — задача непростая и амбициозная.

«Еще более сложная задача, чтобы сделать таковым каждый район, каждый московский двор, каждый дом», — написал Собянин в своей персональном блоге.

Он также отметил, что у каждого горожанина есть свои потребности: начиная от желания прогуляться у собственного дома и кончая созданием своего бизнеса. Основная задача властей столицы — сделать так, чтобы в Москве хотелось жить, работать и отдыхать.