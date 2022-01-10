РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 янв. В Домодедове 29 января пройдет финал танцевального конкурса «Январские звезды», сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие могут детские и молодежные танцевальные коллективы в возрастной категории 14-30 лет. Запрещено представлять номера, которые уже были представлены на фестивалях «Январские звезды» и «Танцевальный калейдоскоп».

Жюри будет оценивать постановку, технику исполнения, имидж, музыкальное решение и актерское мастерство.

Подать заявку на участие можно до 17 января 2022 года. Финал пройдет 29 января в 14:00 в МКЦ «Победа». Подробнее ознакомиться с положением конкурса можно под закрепленным постом в группе молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».