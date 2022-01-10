РИАМО - 10 янв. С момента запуска в ноябре 2020 года чат-бот портала поставщиков Москвы обработал 244 тыс. обращений, из них лишь в 46 тыс. случаев (18%) понадобилась помощь оператора, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Работа чат-бота построена с использованием искусственного интеллекта. Пользователи оценивают эффективность робота в 4,4 балла из 5 возможных.

Технологию ИИ начали использовать на портале поставщиков в 2019 году. Это позволило избавить заказчиков и предпринимателей от части рутинных операций. Чат-бот позволяет получить ответы на самые распространенные вопросы. На сегодняшний день база его знаний включает более 600 статей.

Сейчас в каталоге портала поставщиков содержится свыше 1,5 млн товаров и услуг. С его помощью каждый день заключают более 1 тыс. контрактов. В качестве поставщиков зарегистрированы 249 тыс. отечественных предпринимателей.

В 2021 году портал включили в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах.