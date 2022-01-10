РИАМО - 10 янв. В столице продолжается интенсивный снегопад, поэтому коммунальные службы города продолжают в круглосуточном режиме уборку и вывоз снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Утром в городе прошло механизированное подметание автомобильных дорог, тротуаров и дворов. Работы повторят в ближайшие несколько часов после снижения интенсивности трафика.

Особенно тщательно специалисты следят за очисткой пешеходных зон, тротуаров, а также подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

В Московском регионе в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будет идти снег, столбики термометров покажут до минус 10 градусов.

Ранее столичных водителей попросили быть внимательными на дорогах и строго соблюдать скоростной режим. Кроме того, при движении важно учитывать работающую спецтехнику городских служб, задействованных в уборке снега.