РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 янв. В подмосковном Домодедове разыскивают пропавшую 48-летнюю Светлану Дикареву, сообщается на странице «Инфорг ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение женщины неизвестно с 17 октября 2021 года.

Рост Дикаревой составляет 165 см, она нормального телосложения. У женщины светло-русые волосы и зеленые глаза. Она была одета в куртку камуфляжной расцветки, черные брюки и войлочные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.