РИАМО - 10 янв. С 12 по 16 января в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдут экскурсии и лекции, где расскажут о советских спутниках, жизни на орбитальной станции и истории телескопов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

12 января в центре проведут экскурсию «Люди и космос». Участникам покажут макеты легендарных советских ракет, кораблей, спутников, двигателей и межпланетных станций.

Гости также увидят модель первой обитаемой орбитальной станции «Мир» и узнают биографию советских ученых, которые внесли вклад в развитие космонавтики.

15 января пройдет лекция об исследовании Вселенной с помощью телескопа. Речь пойдет о первых моделях и современных устройствах. 16 января гостям расскажут о детективных навыках, которые могут пригодиться при изучении космического пространства.

Для участия в бесплатных лекциях для взрослых и детей старше 12 лет нужна предварительная регистрация. При входе у взрослых потребуют QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса.