РИАМО - 10 янв. Сотрудники полиции в подмосковной Шатуре задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте различных видов наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

При себе у молодого человека оперативники обнаружили 60 свертков с порошкообразным и растительным веществами, а также электронные весы, фасовочные пакеты и изоленту.

«Экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическими средствами – марихуаной, N-метилэфедроном и «спайсом». Общая масса изъятых веществ составила более 400 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Мужчина пояснил, что наркотики он должен был сбыть через тайники-закладки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, его поместили под стражу по решению суда.