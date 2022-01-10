РИАМО - 10 янв. В 2021 году на курс «Шесть навыков эффективного соискателя» зарегистрировались более 3 тыс. участников, занятия прошли в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках курса состоялось 11 потоков, на которых были зарегистрированы свыше 3 тыс. человек», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, полностью прошли программу и получили сертификат почти 950 участников. 360 человек сообщили об успешном трудоустройстве после прохождения обучения.

Фурсин добавил, что в 2022 году по просьбам участников планируют расширить программу курса. Эксперты расскажут, как выбрать работодателя и пройти испытательный срок, а также о построении профессионального бренда.

Количество занятий курса увеличили до восьми. Обучение на первом потоке стартует 20 января. Его проведут для участков старше 45 лет.