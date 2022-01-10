РИАМО - 10 янв. На столичных дорогах образовались 6-балльные пробки в первый рабочий день 2022 года, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

На дорогах столицы в данный момент относительно свободно. Есть трудности в движении на некоторых участках МКАД и в центре города. В частности, трудно проехать по улице Новая Башиловка и по Ленинградскому проспекту, а также в районе станций метро «Серпуховская» и «Сухаревская».

Проблемы на дорогах возникают в том числе и из-за дорожных работ. К примеру, именно они стали причиной пробки около станции метро «Сокольники».

В течение дня ситуация на дорогах улучшится. Согласно прогнозу, до 10 утра загруженность спадет до 4 баллов, а к 11 часам — до 3 баллов.