РИАМО - 10 янв. В Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) предложили внести штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время. Инициаторами штрафов выступили депутаты российского парламента. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, законопроект уже направили на заключение в правительство депутаты комитета Госдумы по труду и соцполитике. Они считают его необходимым, так как механизм наказания за это нарушение на региональном уровне не работает.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что фракция ЛДПР давно бьется над решением этой проблемы, потому что «людей в мегаполисах просто мучают по ночам». При этом процесс привлечения к ответственности за нарушение режима тишины «сложен и слишком растянут по времени».

Предлагается ввести в кодекс штрафы для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Примечательно, что не все фракции ГД отнеслись к предложению положительно. К примеру, в КПРФ считают такое наказание избыточным.