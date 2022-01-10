РИАМО - 10 янв. В прошлом году российская столица снова вошла в топ-5 в авторитетном рейтинге лучших мегаполисов мира. Москва получила крупнейшую туристическую премию World Travel Awards в 2 номинациях и стала первым в истории креативным регионом года по мнению жюри Russian Creative Awards, сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства города.

Еще в минувшем году в столице прошла презентация гида Michelin по городским ресторанам. Также московские проекты удостоились ряда наград в области цифровизации и современных технологий.

«Прошлый год был насыщенным в том числе с точки зрения экспертных оценок нашей работы. Ориентир для нас – современный, открытый и удобный мегаполис для каждого. Разумеется, большое значение сегодня имеют цифровизация и внедрение новых технологий. Комплексные программы развития города охватывают все эти направления», – сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что в мегаполисе еще многое предстоит сделать, но приятно, что Москву относят к лидерам не только на территории РФ, но и в мире.

Москва заняла 4 место в пятерке лучших городов мира в рейтинге The World‘s 100 Best Cities. В этом рейтинге российская столица обошла Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес.

Еще в декабре 2021 года город получил главную международную турпремию World Travel Awards. Столицу отметили в 2 номинациях: «Лучшее направление для изучения исторического наследия» и «Лучшее направление для сити-брейка» (для коротких поездок на 2-3 дня).

А совместный проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города – миллион впечатлений» получил спецприз за продвижение внутреннего туризма. На европейском этапе World Travel Awards мегаполис отметили как лучший город для путешествий, а московский комитет по туризму назвали лучшей государственной туристской организацией в Европе.

Летом этого года на территории столицы впервые будет представлен престижный международный рейтинг гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants, которому уже около 20 лет. Он служит ориентиром для миллионов гурманов.

Столица еще получила премию Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года», удостоилось премии Рунета сразу в 5 номинациях, городское правительство заяло второе место среди госструктур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards в номинации «Стартап-экосистема».