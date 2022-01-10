РИАМО - 10 янв. В 3-х аэропортах Москвы и подмосковном Жуковском утром в понедельник задержали или отменили 72 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали 11 рейсов. В Домодедове 19 рейсов задержали, еще 1 отменили. В Шереметьеве 11 задержек и 27 отмен рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменены 2 рейса, еще 1 задерживается.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.