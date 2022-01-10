РИАМО - 10 янв. В 2021 году пользователи библиотеки «Московской электронной школы» чаще всего открывали учебник по геометрии за 7-9 классы, сообщается на официальном сайте мэра города.

За год данный учебник набрал 215 тыс. просмотров среди детей и более 31,5 тыс. – у взрослых. При этом самым популярным электронным учебником у педагогов стал «Звездный английский» за 5-й класс, который набрал порядка 115 тыс. просмотров.

В прошлом году самыми востребованными среди учителей стали сценарии уроков по баскетболу в 7-8 классах: ими воспользовались свыше 100 тыс. раз.

Более 1,1 тыс. просмотров школьников также набрал видеоурок «Комплекс ГТО в школах Москвы». Видеозанятие по английскому языку «Present Simple. Настоящее простое» посмотрело больше всего родителей. Всего количество видеоуроков по всем предметам в библиотеке «Московской электронной школы» превысило 11 тыс.

В прошлом году в целях самодиагностики ученики также воспользовались тренажером по физике за 7-й класс более 26,5 тыс. раз.