РИАМО - 10 янв. Голливудская актриса Николь Кидман стала обладательницей престижной кинопремии «Золотой глобус». Она получила награду в категории «Лучшая женская роль в драме» за фильм «Быть Рикардо». Об этом сообщает Газета.ru.

На данную награду номинировались актрисы Джессика Честейн, Леди Гага, Оливия Колман и Кристен Стюарт.

В этом году статуэтки также удостоился американский актер Уилл Смит в категории «Лучшая мужская роль в драме» за фильм «Король Ричард».

В категория «Лучшая драма» победу одержала лента «Власть пса», в которой главную роль сыграл британец Бенедикт Камбербэтч. «Наследники» завоевали «Золотой глобус» как лучший драматический сериал.

«Золотой глобус» вручается ежегодно. Награду можно выиграть более чем в двух десятках различных категорий в кино и телевидении.