РИАМО - 10 янв. В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках. У членов банд нашли огнестрельное оружие и религиозную литературу. Об этом сообщает РИА Новости.

Об уничтожении боевиков сообщили в комитете нацбезопасности (КНБ) республики. Выяснилось, что преступники орудовали в городе с 4 по 8 января. У них изъяты травматические и светошумовые гранаты, а также патроны. Группировкой командовал иностранец, который связан с зарубежными террористами. Его пособников продолжают искать.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышение цены на газ. Позже беспорядки распространились по всей стране. Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты и здание управления Комитета национальной безопасности Казахстана. Правительство ушло в отставку.

По последним данным, в результате массовых беспорядков погибли более 160 человек.

Ранее 13 рейсов Минобороны РФ вылетели из Казахстана. На борту самолетов находилось 1422 россиян.