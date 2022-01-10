РИАМО - 10 янв. Во время комплексного развития двух участков бывшей промзоны Огородный Проезд в Бутырском районе на северо-востоке столицы создадут свыше 18 тыс. рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для города будет создано более 18 тысяч новых рабочих мест», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, комплексное развитие проведут на территории двух участков, чья площадь составит 22,5 га. Планируется, что объем инвестиций в проект 62 млрд рублей. Ежегодные поступления в городской бюджет будут превышать 3,5 млрд рублей.

На территории бывшей промзоны появятся спортивные, образовательные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Всего запланировано возведение свыше 615 тыс. кв. м недвижимости.

Первый участок находится рядом с железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра и Огородным проездом. Второй расположен между Складочной улицей и жилым комплексом на Новодмитровской улице.

Комплексное развитие территорий бывших промзон в столице проводят в ходе проекта «Индустриальные кварталы». Ожидается, что он позволит создать в городе порядка 500 тыс. рабочих мест.